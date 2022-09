Morte regina Elisabetta | a perdere un simbolo di stabilità e resilienza non è solo l’Inghilterra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Quando il decesso diII è stato annunciato, ieri alle 18.30 locali, le 19.30 italiane, mi trovavo in centro a Urbino. In pochi minuti, la gente per strada, nei crocchi al bar, ne parlava come “se fosse morta una di casa”, tanto la sua figura era percepita familiare e inamovibile. E la cittadina scopriva connessioni normalmente dimenticate con la monarchia britannica: una visita di Carlo senza Diana nel 1988; e la presenza a Palazzo Ducale di una “camera del Re d’Inghilterra”, retaggio di quando Giacomo III Stuart visse qui per oltre un anno, tra il 1717 e il 1718 dopo essere stato esiliato. Quanto successo a Urbino è probabilmente avvenuto in molti luoghi d’Italia, d’Europa, del mondo. ConII, nonla Gran Bretagna perde undie di ...