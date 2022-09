La lezione che ci mancherà (Di venerdì 9 settembre 2022) Elisabetta, l'ultima grande sovrana, antica per dinastia e figlia del Novecento, non ha mai avuto dubbi da quale parte stare. Il senso della sua corona era il rispetto assoluto della liberal-democrazia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Elisabetta, l'ultima grande sovrana, antica per dinastia e figlia del Novecento, non ha mai avuto dubbi da quale parte stare. Il senso della sua corona era il rispetto assoluto della liberal-democrazia

NicolaPorro : È inaccettabile il silenzio sulla morte di suor Maria...?? - IlContiAndrea : #TizianoFerro “La Carrà anche con la morte ci ha dato una lezione: in un mondo in cui tutti capitalizzano su qualun… - LaVeritaWeb : Su «Repubblica» Lévy predica contro le destre «mussoliniane e putiniane». Peccato che parta sbagliando la data dell… - GianmarioAngius : RT @ambrosimirko44: La miglior lezione che si possa dare a questa classe politica ed in particolare alla #Meloni e #Letta è che i giochi no… - poisonvs : pov: sei una ballerina di danza classica ma a lezione tieni sempre su il pantalone perché la tua insegnante fa comm… -