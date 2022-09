Inzaghi cambia sulle fasce. Contro il Torino davanti tocca a Dzeko (Di venerdì 9 settembre 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora Leggi su gazzetta (Di venerdì 9 settembre 2022) Nuovo Fantacampionato, il Fanta Ufficiale di Gazzetta, premi per oltre 270.000 ! La Classifica Generale inizia dal 9 settembre. Gioca ora

sportli26181512 : Inzaghi cambia sulle fasce. Contro il Torino davanti tocca a Dzeko: Inzaghi cambia sulle fasce. Contro il Torino da… - Gazzetta_it : #Inzaghi cambia sulle fasce. Contro il #Torino davanti tocca a #Dzeko #intertorino - internewsit : Inter-Torino, Handanovic e non solo. Inzaghi ne cambia quattro: la probabile formazione - Sky - - TommasoCristia3 : @Alex_Cavasinni Pioli mai messo in dubbio dai giocatori e spogliatoio, Inzaghi da l’anno scorso si! O si cambia in… - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ???? #Inter - #Inzaghi cambia ancora, cinque probabili novità rispetto alla Champions in vista del delicato anticipo di cam… -