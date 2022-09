Conferenza stampa Sampdoria-Milan, Pioli: “Avversario solido” (Di venerdì 9 settembre 2022) Stefano Pioli, allenatore del Diavolo, ha presentato la prossima sfida in Conferenza stampa: il Milan dovrà affrontare la Sampdoria nella sesta giornata di campionato. Dopo la vittoria nel derby della Madonnina e il pareggio alla prima di Champions League in casa del Salisburgo, il Milan busserà alla porta del club ligure per dare corposità alla corsa verso la seconda stella. Milan, Pioli in Conferenza stampa: “Troveremo un Avversario solido” Pioli inizia la Conferenza stampa parlando del suo prossimo Avversario, la Sampdoria, reduce da un pareggio contro Juventus e Lazio: “Troveremo un ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 9 settembre 2022) Stefano, allenatore del Diavolo, ha presentato la prossima sfida in: ildovrà affrontare lanella sesta giornata di campionato. Dopo la vittoria nel derby della Madonnina e il pareggio alla prima di Champions League in casa del Salisburgo, ilbusserà alla porta del club ligure per dare corposità alla corsa verso la seconda stella.in: “Troveremo uninizia laparlando del suo prossimo, la, reduce da un pareggio contro Juventus e Lazio: “Troveremo un ...

