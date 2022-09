Archeologia: nuovi scavi nella Valle dei Templi di Agrigento e a Segesta con studenti e dottorandi (Di venerdì 9 settembre 2022) Da lunedì 12 settembre, per 4 settimane, due équipes del Laboratorio Saet della Scuola Normale Superiore di Pisa condurranno indagini archeologiche nei siti di Agrigento ed Entella, rispettivamente sotto la direzione scientifica del professor Gianfranco Adornato e della professoressa Anna Magnetto con Maria Cecilia Parra (Università di Pisa), nel quadro delle convenzioni in atto con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento (direttore Roberto Sciarratta) e con il Parco Archeologico di Segesta (direttore Luigi Biondo). nuovi scavi alla Valle dei Templi con studenti e dottorandi Agli scavi prenderanno parte studenti, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 settembre 2022) Da lunedì 12 settembre, per 4 settimane, due équipes del Laboratorio Saet della Scuola Normale Superiore di Pisa condurranno indagini archeologiche nei siti died Entella, rispettivamente sotto la direzione scientifica del professor Gianfranco Adornato e della professoressa Anna Magnetto con Maria Cecilia Parra (Università di Pisa), nel quadro delle convenzioni in atto con il Parco Archeologico e Paesaggistico delladeidi(direttore Roberto Sciarratta) e con il Parco Archeologico di(direttore Luigi Biondo).alladeiconAgliprenderanno parte, ...

