"Vergogna, chieda scusa". Meloni striglia Letta sulla Polonia (Di giovedì 8 settembre 2022) Il segretario dem a Cernobbio aveva definito "di serie B" in Europa i governi conservatori polacco e ungherese, sostenendo che con FdI a Palazzo Chigi anche l'Italia sarebbe finita in cadetteria Leggi su ilgiornale (Di giovedì 8 settembre 2022) Il segretario dem a Cernobbio aveva definito "di serie B" in Europa i governi conservatori polacco e ungherese, sostenendo che con FdI a Palazzo Chigi anche l'Italia sarebbe finita in cadetteria

mauriziocori1 : RT @avvbenedetto: #PortaAPorta @BrunoVespa provi un po’ di vergogna se ne è capace e chieda scusa. Come si permette con il suo ghigno beffa… - Grizzly67Gaza : @myrtamerlino Ma con che coraggio parla delle donne, invita il deficiente americano che da della prostituta a Melan… - ailinon80 : @AgnesCallamard cos'è?! Scappa alle sue responsabilità?! Com'è che blocca chi le chiede giustizia per i suoi error… - Donatel36675236 : @BeaLorenzin @EnricoLetta Non si dicono le bugie Bea, chieda scusa e cancelli il tweet per la vergogna. Pinocchietta. - tommy_bee2004 : @stanzaselvaggia Un video che mi fa vomitare! La lega chieda immediatamente scusa a quella donna così sorridente e… -