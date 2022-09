Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 10 al 16 settembre 2022: Franco si scaglia contro Ferri! (Di giovedì 8 settembre 2022) Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 10 al 16 settembre 2022 ci svelano che l’atmosfera a Palazzo Palladini continua a essere tesa. Franco, messo sotto pressione dalla decisione di Nunzio che si prepara a partire per Capo Verde e raggiungere Chiara, sfoga la sua rabbia contro Ferri. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana. anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 10 al 16 settembre 2022 Nunzio è finalmente riuscito a sapere dove si trova Chiara, e pare sempre più determinato a partire per Capo Verde per raggiungerla. La decisione del ragazzo mette suo padre Franco sotto pressione, e a farne le spese è Ferri. Il Boschi decide infatti ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 8 settembre 2022) Ledi Unaldal 10 al 16ci svelano che l’atmosfera a Palazzo Palladini continua a essere tesa., messo sotto pressione dalla decisione di Nunzio che si prepara a partire per Capo Verde e raggiungere Chiara, sfoga la sua rabbiaFerri. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.Unal, trama puntate dal 10 al 16Nunzio è finalmente riuscito a sapere dove si trova Chiara, e pare sempre più determinato a partire per Capo Verde per raggiungerla. La decisione del ragazzo mette suo padresotto pressione, e a farne le spese è Ferri. Il Boschi decide infatti ...

