Ultime Notizie – Elezioni 2022, Berlusconi: “Meloni e Salvini? Non ho figli preferiti” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Io non ho dei figli preferiti, voglio bene a entrambi, sono bravissimi ragazzi e hanno la mia stima. Non ci sono differenze di affetto nei loro confronti, Matteo è affettuoso e mi chiama tutti i giorni per sapere come sto. Giorgia è un po’ più sulle sue”. Così Silvio Berlusconi intervistato da Controcorrente, su Rete 4, rispondendo a una domanda su i due leader di Fdi e Lega. “Alla fine riesco sempre a portarli a decisioni condivise”, dice ancora. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) “Io non ho dei, voglio bene a entrambi, sono bravissimi ragazzi e hanno la mia stima. Non ci sono differenze di affetto nei loro confronti, Matteo è affettuoso e mi chiama tutti i giorni per sapere come sto. Giorgia è un po’ più sulle sue”. Così Silviointervistato da Controcorrente, su Rete 4, rispondendo a una domanda su i due leader di Fdi e Lega. “Alla fine riesco sempre a portarli a decisioni condivise”, dice ancora. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

