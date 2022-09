Timmermans invoca l' allarme paura della destra Da che pulpito viene la predica

Leggi su panorama

(Di giovedì 8 settembre 2022) Come se a Bruxelles non ci fossero urgenze da affrontare, il vicepresidentecommissione europea Franzsi è preso un giorno di vacanza per godersi il sole di Firenze, al fine di partecipare a un incontro con il sindaco Dem Dario Nar. Tra una fiorentina e una ribollita, il barbuto laburista olandese ha pensato di bene di rilasciare un’intervista a Repubblica per fare un po’ di campagna elettorale a favore del centrosinistra: “L’agenda sociale e moralemi fa”, ha detto. Ora, vi sembra normale che il vicepresidente Ue, nel bel mezzo di una crisi epocale, debba intervenire nella lotta politica italiana denigrando una precisa parte politica? Non aveva qualcosina di meglio da fare a Bruxelles, mentre infuria la più pesante guerra economico-militare ...