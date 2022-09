Spalletti | “Osimhen sicuro non gioca sabato | ha un problema muscolare”

pulcinella77 : RT @lucacerchione: #NapoliLiverpool vittoria di chi ha lottato x arrivare. #Simeone #Rrahmani #KimMinJae #DiLorenzo #Anguissa -migliore x d… - calciomercatoit : #Napoli, #Spalletti sull'infortunio di #Osimhen: 'Resterà fuori qualche settimana' - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Spalletti: '#Osimhen salta lo Spezia e non solo, problema muscolare! #Kvaratskhelia...' ? - SOSFanta : ?? Spalletti: '#Osimhen salta lo Spezia e non solo, problema muscolare! #Kvaratskhelia...' ? - DIRETTADCM : ??ULTIM'ORA ? Come riportato da Spalletti in conferenza stampa #Osimhen salterà la gara di Sabato contro lo Spezia! -

Tutto Napoli

..." 7 Egoista in almeno tre casi che avrebbero potuto trasformarsi in altrettanti gol - 6. ... non dimentichiamo l'assist per il quattro a zero di San Piotr) " 8 Quandolo accompagna ...Dopo la grande serata con il Liverpool, Napoli in ansia per le condizioni di: l'annuncio disull'infortunioUna serata memorabile per il Napoli, quella contro il Liverpool, con il roboante 4 - 1 ai danni dei vice - campioni d'Europa allenati da Klopp che ha ... Infortunio Osimhen, Spalletti annuncia: “Out sabato e per alcune delle prossime partite" Infortunio Osimhen - Problema muscolare contro il Liverpool e sostituzione messa in atto dopo soli 41 minuti. Novità e tempi di recupero.Fantacalcio che ritorna ad essere importante dopo la gara di Champions League. Ora c'è da domandarsi chi sarà tra i due il rigorista.