DiMarzio : #Calciomercato I Mauro #Icardi in partenza da Roma per Istanbul, direzione @GalatasaraySK ?? ?? - sportli26181512 : Roma, il Galatasaray ha l'accordo con Vina ma prima deve partire Van Aanholt: Come riportato dal portale turco Foto… - asromaliveit1 : ?? Matias #Vina è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del #Galatasaray. Per l'approdo dell'uruguaiano, però,… - romanewseu : Roma, l’Antalyaspor su Coric. Intesa tra Vina e il Galatasaray. Oggi la chiusura del mercato turco ??… - siamo_la_Roma : ???? #Galatasaray scatenato ?? Dopo #JuanMata e #Icardi, l'ultimo obiettivo è #Vina ?? Ma c'è il nodo uscite a frenar… -

... finalista lo scorso anno in Conference League contro i rivali cittadini della. Gli olandesi, ... quando in Champions League chiuse al primo posto il girone davanti a, PSV e Lazio. ...ILPENSA A VINA: LAVUOLE 10 MILIONI Per questo l'uruguaiano non è indispensabile per lo Special One. Come riporta Calciomercato.com , ilci starebbe facendo più di un ...Roma, 8 set. (askanews) - Graham Potter è il nuovo allenatore del Chelsea. L'ex tecnico del Brighton ha firmato un contratto di 5 anni. Curriculum da calciatore senza eccellere (9 presenze in Premier ...Il capitano Chiellini non crede all'arrivo di Icardi alla Juventus, poi punge Napoli e Inter: "Per lo Scudetto siamo in tre, non possono nascondersi". Alla Roma dopo il rinnovo di Zaniolo arriva anche ...