Meteo Roma del 08-09-2022 ore 06:10 (Di giovedì 8 settembre 2022) Meteo Ben ritrovati l'ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord maltempo diffuso al mattino con acquazzoni temporali specie su Lombardia e Triveneto più asciutto 3 mi Romagna in Piemonte al pomeriggio fenomeni insistenti sulle regioni di Nord Est residue piogge tra Piemonte Lombardia e Romagna in serata Un po' piaciuto con isolati piovaschi sulle coste adriatiche piogge sparse e arrivo nelle ore notturne Al centro al mattino piogge temporali sui versanti tirrenici anche intensi sul Lazio al pomeriggio isolati piovaschi tra Umbria e Marche variabilità asciutto altrove in serata locali precipitazioni sulle coste della Toscana con nuvolosità irregolare sui restanti settori al sud Al mattino prevalenza di cieli soleggiati con qualche possibile e pioggia sulle coste campane al pomeriggio non sono previste variazioni ...

