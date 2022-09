LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Bacosi 25/25, Bartolomei a 23, Bacosi 22. Lodde ha aperto al meglio, ora Cassandro e Rossetti (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.12 Rossetti in pedana. 09.09 A breve sarà il momento di Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti 09.04 Lodde chiude la sua prima serie con un perfetto 25/25. 08.59 Resta senza errori lo score dell’italiano: 23/23! 08.56 Lodde sempre perfetto: 19/19! 08.53 Sempre bene l’azzurro: 17/17! 08.49 Immacolato il ruolino di marcia dell’italiano: 14/14. 08.46 Ancora bene Lodde con 11/11. 08.43 Sempre con i primi l’azzurro con 9/9! 08.39 Preciso l’azzurro: 6/6! 08.35 Parte bene Luigi Lodde: 3/3. 08.32 Scatta la competizione maschile: subito in pedana Luigi Lodde. 08.29 La classifica completa dopo la prima serie femminile: 1 1207 ANASTASSIOU Lucie FRA 25 25 Target view1 1343 ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.12in pedana. 09.09 A breve sarà il momento di Tammaroe Gabriele09.04chiude la sua prima serie con un perfetto 25/25. 08.59 Resta senza errori lo score dell’italiano: 23/23! 08.56sempre perfetto: 19/19! 08.53 Sempre bene l’azzurro: 17/17! 08.49 Immacolato il ruolino di marcia dell’italiano: 14/14. 08.46 Ancora benecon 11/11. 08.43 Sempre con i primi l’azzurro con 9/9! 08.39 Preciso l’azzurro: 6/6! 08.35 Parte bene Luigi: 3/3. 08.32 Scatta la competizione maschile: subito in pedana Luigi. 08.29 La classifica completa dopo la prima serie femminile: 1 1207 ANASTASSIOU Lucie FRA 25 25 Target view1 1343 ...

zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: 25-25 per Bacosi! Bartolomei a quota 23 Cainero 22. Ora gli uomini -… - zazoomblog : LIVE Tiro a volo Europei 2022 in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri nello skeet. Si parte con le donne alle 7… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Inizia la rincorsa verso medaglie e prime carte olimpiche nello skeet - fcin1908it : LIVE #InterBayern 0-1 (36'): CHE PARATA DI ONANA Bayern letale, arriva Sabitzer al tiro, gran parata di Onana e po… - fcin1908it : LIVE #InterBayern 0-0 (22'): PALLA GOL BAYERN Mane per Muller in area, tiro sotto la traversa: vola Onana e mette… -