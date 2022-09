La Roma perde anche in Bulgaria ma prende solo due gol dal Ludogorets (Di giovedì 8 settembre 2022) La Roma esce sconfitta dalla prima partita di Europa League, contro il Ludogorets, nonostante Tiago Pinto, nel pre-partita, aveva assicurato che la squadra avrebbe dimostrato di essere diversa da quella vista a Udine. Il primo tempo è terminato a reti inviolate, con i giallorossi che hanno perlomeno sfiorato due volte il gol con Pellegrini e Dybala e con un palo di Mancini. Ma è stato il Ludogorets a sbloccare il risultato, al 72’, con un gol di Cauly, che quasi ha rischiato di portare a casa il raddoppio dopo due minuti. All’86’ la Roma ha pareggiato con Shomurodov, su assist di Pellegrini, ma il vantaggio è durato solo due minuti, perché all’88’ è arrivato il raddoppio dei padroni di casa, con la rete di Gustavo Neonato, entrato al 77esimo. Dopo l’ultima sconfitta in campionato, la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 settembre 2022) Laesce sconfitta dalla prima partita di Europa League, contro il, nonostante Tiago Pinto, nel pre-partita, aveva assicurato che la squadra avrebbe dimostrato di essere diversa da quella vista a Udine. Il primo tempo è terminato a reti inviolate, con i giallorossi che hanno perlomeno sfiorato due volte il gol con Pellegrini e Dybala e con un palo di Mancini. Ma è stato ila sbloccare il risultato, al 72’, con un gol di Cauly, che quasi ha rischiato di portare a casa il raddoppio dopo due minuti. All’86’ laha pareggiato con Shomurodov, su assist di Pellegrini, ma il vantaggio è duratodue minuti, perché all’88’ è arrivato il raddoppio dei padroni di casa, con la rete di Gustavo Neonato, entrato al 77esimo. Dopo l’ultima sconfitta in campionato, la ...

