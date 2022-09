Il giornalista Mattia Sorbi ferito in un conflitto a fuoco sulla prima linea di Kherson, le immagini in ospedale (Di giovedì 8 settembre 2022) Un giornalista freelance italiano, Mattia Sorbi, è stato coinvolto in un conflitto a fuoco sulla prima linea di Kherson. È stato ferito, soccorso e operato d’urgenza, e si trova in un ospedale in mano ai russi. È in buone condizioni, cosciente dopo l’intervento, e le nostre autorità stanno facendo il possibile per avere e mantenere i contatti con lui, e soprattutto per capire come salvaguardare ora la sua sicurezza. Alla Farnesina comunicano di essere «in contatto costante con il giornalista coinvolto nell'incidente: è curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero. Stiamo lavorando per farlo rientrare, in ... Leggi su lastampa (Di giovedì 8 settembre 2022) Unfreelance italiano,, è stato coinvolto in undi. È stato, soccorso e operato d’urgenza, e si trova in unin mano ai russi. È in buone condizioni, cosciente dopo l’intervento, e le nostre autorità stanno facendo il possibile per avere e mantenere i contatti con lui, e soprattutto per capire come salvaguardare ora la sua sicurezza. Alla Farnesina comunicano di essere «in contatto costante con ilcoinvolto nell'incidente: è curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare ma dispone di un contatto libero. Stiamo lavorando per farlo rientrare, in ...

