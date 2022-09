Enrico Mentana annuncia la morte della Regina Elisabetta ma rimuove il post (Di giovedì 8 settembre 2022) Enrico Mentana - post Regina La Regina Elisabetta II è scomparsa a 96 anni nel castello di Baltimoral. E’ questa la notizia che Enrico Mentana ha lanciato sui suoi canali social, salvo poi cancellare il post appena evidentemente si è accorto di aver dato una notizia non verificata. Mentre tutto il mondo attende con ansia e apprensione ciò che sta succedendo in Inghilterra, con le condizioni di salute della Sovrana sempre più precarie, Mentana ha comunicato ai suoi follower il decesso della Regina Elisabetta. E’ possibile che abbia dato per certo un post scritto da un profilo fake della BBC. Una svista tragicomica ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 settembre 2022)LaII è scomparsa a 96 anni nel castello di Baltimoral. E’ questa la notizia cheha lanciato sui suoi canali social, salvo poi cancellare ilappena evidentemente si è accorto di aver dato una notizia non verificata. Mentre tutto il mondo attende con ansia e apprensione ciò che sta succedendo in Inghilterra, con le condizioni di saluteSovrana sempre più precarie,ha comunicato ai suoi follower il decesso. E’ possibile che abbia dato per certo unscritto da un profilo fakeBBC. Una svista tragicomica ...

