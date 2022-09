Do You Remember? Sarà Lewandowski il capocannoniere della Champions League? (Di giovedì 8 settembre 2022) Robert Lewandowski ha esordito in questa edizione della Champions League con una doppietta: il polacco ancora favorito per la classifica marcatori Era prevedibile che Lewandowski con il Barcellona fosse quello di sempre, il bomber dalle medie sconvolgenti conosciuto prima nel Borussia Dortmund e poi nel Bayern. Così come si poteva puntare con buona probabilità di riuscita che sarebbe stato lui a scattare in testa alla classifica dei goleador di Champions League. La prima giornata gli ha permesso il tiro a segno con il Viktoria Plzen, certi suoi concorrenti avevano difese più ostiche da superare. Già nei prossimi turni, da ex contro il Bayern martedì prossimo o contro l’Inter, la strada per il gol dovrebbe essere più tortuosa. Lewandowski è stato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Robertha esordito in questa edizionecon una doppietta: il polacco ancora favorito per la classifica marcatori Era prevedibile checon il Barcellona fosse quello di sempre, il bomber dalle medie sconvolgenti conosciuto prima nel Borussia Dortmund e poi nel Bayern. Così come si poteva puntare con buona probabilità di riuscita che sarebbe stato lui a scattare in testa alla classifica dei goleador di. La prima giornata gli ha permesso il tiro a segno con il Viktoria Plzen, certi suoi concorrenti avevano difese più ostiche da superare. Già nei prossimi turni, da ex contro il Bayern martedì prossimo o contro l’Inter, la strada per il gol dovrebbe essere più tortuosa.è stato ...

Do You Remember Bologna Mihajlovic: un esonero che parte da lontano Non è la prima volta che il Bologna esonera Sinisa Mihajlovic: una scelta del club felsineo che fa ancora una volta discutere Si chiude un cerchio con l'esonero da parte del Bologna di Sinisa ... Non è chiaro se sia meglio accusare la Meloni di fascismo o di draghismo Do you remember Angela Merkel Il Post fa le pulci alla Meloni per la sua politica estera, ma i passati (recenti) limiti politici della leader di Fratelli d'Italia sono iscritti all'interno della ...