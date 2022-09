Dal 13 settembre nuovi appuntamenti con le "storie contemporanee", tra libri, performance e cultura (Di giovedì 8 settembre 2022) nuovi appuntamenti con il MAXXI (Museo Nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma. Il museo ha appena comunicato che il prossimo 13 settembre ripartirà la rassegna #estatealMAXXI, un’opportunità inedita per incontrare artisti e opere, con un’attenzione particolare a tutte le arti. Dall’architettura ai libri. Dalla fotografia al teatro e alle performance. Ukraine: Short stories guarda le foto Leggi anche › Al MAXXI di Roma: ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022)con il MAXXI (Museo Nazionale delle arti del XXI secolo) di Roma. Il museo ha appena comunicato che il prossimo 13ripartirà la rassegna #estatealMAXXI, un’opportunità inedita per incontrare artisti e opere, con un’attenzione particolare a tutte le arti. Dall’architettura ai. Dalla fotografia al teatro e alle. Ukraine: Shorts guarda le foto Leggi anche › Al MAXXI di Roma: ...

DiMarzio : #Calciomercato | @GalatasaraySK, per l’arrivo di #Icardi dal @PSG_inside mancano solo gli ultimi dettagli da sistem… - CB_Ignoranza : - Agosto 2020: Raggiunge la finale di Champions League col PSG; - Dicembre 2020: Esonerato dal PSG. - Maggio 2021:… - msgelmini : #ItaliaSulSerio dice sì al rigassificatore di Piombino e a tutte le infrastrutture che significano crescita e svilu… - lakers751 : Festival nazionale dell Economia Civile dal 16 al 18 Settembre 2022 - Sara_snf : RT @byoblu: Nuovo studio conferma: chi è guarito dal Covid non ha bisogno del vaccino. In Svizzera scattano le manette per chi non rispetta… -