A San Giuliano nasce Stilo | uno spazio tutto per i giovani lavoratori nel complesso edilizio dell’ex caserma di via Trieste

Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo #ANSA - vigilidelfuoco : San Giuliano Milanese (MI), aggiornamento: sotto controllo l’#incendio che da stamattina sta coinvolgendo un’aziend… - vigilidelfuoco : San Giuliano Milanese (MI), aggiornamento #incendio aziende plastica e solventi: terminata la ricognizione aerea co… - RenzoCianchetti : RT @osamundR: Grosso incendio a MILANO. Impianto Petrolchimico a San Giuliano Milanese ! Mi viene in mente la DIOSSINA A SEVESO! CHISSÀ PE… - GMTConsultingMI : #Incendio alla Nitrolchimica, il video dell'incidente, sembra determinante un errore umano nelle procedure interne… -

L'enorme incendio che ha distrutto la Nitrolchimica diMilanese è partito dalla macchina di compattamento. È spuntato un video, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di una società vicina, sequestrato e finito agli atti dell'inchiesta ......CaffèMarco lo scorso inverno, erano stati il fulcro di un torneo al Golf di Padriciano nell'estate 2021. Da poco più di un mese Paola ha aperto un nuovo punto vendita nel capoluogo, in ...7 set 2022 Esplosioni a San Giuliano, perché è scoppiato l'incendio Sul tavolo due ipotesi Rogo nella sede di Nitrolchimica: in fiamme anche i solventi. La Procura apre un fascicolo per incendio colp ...Nel video registrato da una delle telecamere si vede il dipendente che inserisce materiale all'interno di un macchinario per la trasformazione dei rifiuti in diluenti chimici. Parte da lì la prima fia ...