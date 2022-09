(Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - I carabinieri di Venaria, al termine di un lungo interrogatorio in Procura a Ivrea, hanno eseguito un provvedimento di fermo d'indiziato di delitto nei confronti di un operaio italiano di 30 anni, incensurato, sospettato diAra Fatmir,edile di origine albanese, ritrovato morto il 3 settembre scorso. L'indagato è stato sentito dai carabinieri per oltre dodici ore, quindi è stato condotto e interrogato negli uffici della Procura eporediese dal pm Elena Parato per oltre 17 ore durante la notte e il giorno successivo fino al tardo pomeriggio. Il sospettato, secondo l'accusa, ha modificato la propria versione più volte fino a confessare l'omicidio, fornendo precise indicazioni per il recupero del telefono della vittima, gettato a molta distanza dal luogo in cui e' stato commesso il delitto, dei guanti ...

Un 30enne ha confessato di aver ucciso un imprenditore nel Torinese PIEMONTE – Piemonte: 30enne confessa l'omicidio di Ara Fatmir, fermo dei Carabinieri (Comunicato Carabinieri) Nella serata del 6 settembre, i militari del Nucleo Operativo della compagnia Carabinieri ...