Traffico Roma del 07-09-2022 ore 08:30 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in studio Massimo peschi a nord della capitale troviamo ancora co delle Entrate a Roma per lavori e Traffico sulla Cassia bis degli in tana tra Castel dei ceveri il raccordo anulare Attenzione In quest’ultimo Trento per un incidente avvenuto nella galleria poco prima di via della Giustiniana non molto diverse la situazione sulla Cassia con code tra la torta è il bivio per via della Giustiniana 7 cosa sulla via Flaminia si sta in coda tra il raccordo è via dei due punti e sulla via Salaria della motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe Code in entrati in città Traffico e lavori anche sulla via Pontina tra Castel Romano di Tor de’ Cenci direzione Eur auto in fila poi sulla Terza Urbano della A24 direzione tangenziale a partire da Tor Cervara anche in ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo peschi a nord della capitale troviamo ancora co delle Entrate aper lavori esulla Cassia bis degli in tana tra Castel dei ceveri il raccordo anulare Attenzione In quest’ultimo Trento per un incidente avvenuto nella galleria poco prima di via della Giustiniana non molto diverse la situazione sulla Cassia con code tra la torta è il bivio per via della Giustiniana 7 cosa sulla via Flaminia si sta in coda tra il raccordo è via dei due punti e sulla via Salaria della motorizzazione civile all’aeroporto dell’Urbe Code in entrati in cittàe lavori anche sulla via Pontina tra Castelno di Tor de’ Cenci direzione Eur auto in fila poi sulla Terza Urbano della A24 direzione tangenziale a partire da Tor Cervara anche in ...

LuceverdeRadio : ??? #Autostrade #incidente - A1 Firenze-Roma ?????? Coda di 1 km tra Valdarno e Monte San Savino > Roma ?????? Coda di… - VAIstradeanas : 08:29 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - via di Boccea ?????? traffico rallentato altezza Via San Zeffirino Papa > Circonvallazione Cornelia #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità Via Cassia Veientana, traffico rallentato per lavori nel tratto compreso tra via del Prato della C… - zazoomblog : Traffico Roma del 07-09-2022 ore 08:00 - #Traffico #07-09-2022 #08:00 -