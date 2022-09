Salvini, promessa su Twitter: “MAI più Speranza” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il leader della Lega Salvini annuncia su Twitter le sue considerazioni in merito al Ministro della Salute Speranza (“MAI più”) e al Test di Medicina. Ieri 6 settembre si è tenuto il Test di ammissione per la Facoltà di Medicina proposto nel 1987 dal decreto ministeriale di Ortensio Zecchino in risposta alla richiesta dell’ Unione Europea di un certo standard qualitativo dell’istruzione universitaria in tutti i Paesi membri. Il test di ingresso nella facoltà scientifiche è stato definitivamente ufficializzato negli Anni 90 ma ancora ad oggi si discute ampiamente riguardo alla sua utilità effettiva e alla selezione concreta che riesce a fare. Per il 2022 era stata modificata la sua struttura: ridotti i quesiti di logica e cultura generale (15%), sostituiti da domande di biologia, fisica, chimica e matematica (75%). Si è ... Leggi su notizieitaliaonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il leader della Legaannuncia sule sue considerazioni in merito al Ministro della Salute(“MAI più”) e al Test di Medicina. Ieri 6 settembre si è tenuto il Test di ammissione per la Facoltà di Medicina proposto nel 1987 dal decreto ministeriale di Ortensio Zecchino in risposta alla richiesta dell’ Unione Europea di un certo standard qualitativo dell’istruzione universitaria in tutti i Paesi membri. Il test di ingresso nella facoltà scientifiche è stato definitivamente ufficializzato negli Anni 90 ma ancora ad oggi si discute ampiamente riguardo alla sua utilità effettiva e alla selezione concreta che riesce a fare. Per il 2022 era stata modificata la sua struttura: ridotti i quesiti di logica e cultura generale (15%), sostituiti da domande di biologia, fisica, chimica e matematica (75%). Si è ...

