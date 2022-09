Renzi: “L’unico che fa campagna elettorale per la destra è Letta” (Di mercoledì 7 settembre 2022) MILANO – Da Milano, Matteo Renzi replica a chi dice che il terzo polo in effetti favorisca la destra, tornando ad accusare il Pd: “L’unico che sta facendo campagna elettorale a tempo pieno per la destra si chiama Enrico Letta. Ha cominciato chiedendo di aumentare le tasse, ha proseguito attaccando noi, ha restituito alla vita il Movimento 5 Stelle e come se non bastasse sta sbagliando tutto, dicendo che non è per il Jobs Act cioé per il lavoro ma è per il reddito di cittadinanza”. Poi Renzi conclude: “L’unico modo per fermare la cavalcata della destra in queste elezioni è che Letta smetta di fare campagna elettorale per loro. Io non ho che da dire che il voto a ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 settembre 2022) MILANO – Da Milano, Matteoreplica a chi dice che il terzo polo in effetti favorisca la, tornando ad accusare il Pd: “che sta facendoa tempo pieno per lasi chiama Enrico. Ha cominciato chiedendo di aumentare le tasse, ha proseguito attaccando noi, ha restituito alla vita il Movimento 5 Stelle e come se non bastasse sta sbagliando tutto, dicendo che non è per il Jobs Act cioé per il lavoro ma è per il reddito di cittadinanza”. Poiconclude: “modo per fermare la cavalcata dellain queste elezioni è chesmetta di fareper loro. Io non ho che da dire che il voto a ...

