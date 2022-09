Proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia: sono due ex concorrenti del “GF Vip” (Di mercoledì 7 settembre 2022) 1' DI LETTURA Fuoriprogramma decisamente inaspettato oggi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Mentre Alessandro Basciano e Sophie Codegoni posavano per le foto di rito, lui si è inginocchiato, ha tirato fuori una scatolina contenente un anello di fidanzamento gelosamente custodito sino a quell’istante e ha chiesto la mano della fidanzata conosciuta qualche mese fa nella casa del “Grande Fratello Vip”. Flash impazziti e fan in delirio Il siparietto è durato pochi secondi ma i flash dei fotografi presenti in Laguna sono letteralmente impazziti. Sui social, i fan dei “Basciagoni” (come sono stati ribattezzati Sophie e Alessandro, ndr.) sono al settimo cielo. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni a Venezia (Foto Instagram) Le prime parole di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 settembre 2022) 1' DI LETTURA Fuoriprogramma decisamente inaspettato oggi sul reddella Mostra del Cinema di. Mentre Alessandro Basciano e Sophie Codegoni posavano per le foto di rito, lui si è inginocchiato, ha tirato fuori una scatolina contenente un anello di fidanzamento gelosamente custodito sino a quell’istante e ha chiesto la mano della fidanzata conosciuta qualche mese fa nella casa del “Grande Fratello Vip”. Flash impazziti e fan in delirio Il siparietto è durato pochi secondi ma i flash dei fotografi presenti in Lagunaletteralmente impazziti. Sui social, i fan dei “Basciagoni” (comestati ribattezzati Sophie e Alessandro, ndr.)al settimo cielo. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni a(Foto Instagram) Le prime parole di ...

