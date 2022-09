Moda | Capasa | Cnmi | in 2022 fatturato più alto degli ultimi 20 anni' **

roccoiubatti : RT @Altagamma_it: Segui il #FashionLuxuryTalk @Corriere e #RCSAcademy con @LunelliMatteo Presidente #Altagamma, Carlo Capasa Presidente @ca… - Altagamma_it : Segui il #FashionLuxuryTalk @Corriere e #RCSAcademy con @LunelliMatteo Presidente #Altagamma, Carlo Capasa Presiden… -

Mi-Tomorrow

... con stanziamento da cantierizzare entro il 2023 , è stata accolta con entusiasmo dalla Camera Nazionale dellache ha comunicato per mezzo del presidente Carlola propria volontà di ...... pure in assenza di accordi definitivi, ha dichiarato il proprio interesse, e il presidente Carloha commentato che " saremmo molto contenti della presenza di un Museo dellaa Milano "... Museo della Moda: arriverà a Milano nel 2023 Dopo la richiesta dello scorso luglio avanzata da Sergio Tamborini e Carlo Capasa, il governo ha approvato un ulteriore aumento della cifra ...La terza edizione del talk di RCS Academy in collaborazione con Corriere della Sera sul tema dell’evoluzione delle imprese della Moda e Lusso, uno dei settori principali e di rilevanza strategica per ...