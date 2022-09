Maxi - incendio nel Milanese, ricognizione aerea con i droni dei vigili del fuoco (Di mercoledì 7 settembre 2022) A seguito del Maxi incendio che e' divampato in aziende di plastica e solventi a San Giuliano Milanese, l'area interessata dal rogo e' stata sorvolata dall'elicottero dei vigili del fuoco e anche da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) A seguito delche e' divampato in aziende di plastica e solventi a San Giuliano, l'area interessata dal rogo e' stata sorvolata dall'elicottero deidele anche da ...

Agenzia_Ansa : Un drone vola sopra il maxi incendio nel Milanese, ecco le immagini. Lunghe file sulla tangenziale a causa dei curi… - Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica nel Milanese. Sei feriti, uno è grave. Al lavoro 14 squadre di vigili de… - Agenzia_Ansa : Maxi-incendio in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, nell'hinterland del capoluogo #ANSA - MartaDj1 : RT @Agenzia_Ansa: Chiusa l'inchiesta a carico di 18 persone per disastro colposo sul maxi incendio della Torre dei Moro, il grattacielo che… - CastigliMirella : RT @fanpage: Il maxi-incendio scoppiato questa mattina in un'azienda a San Giuliano Milanese. Secondo quanto raccontano a -