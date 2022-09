(Di mercoledì 7 settembre 2022) Fiumicino – “Ilferroviario dell’ex Dazio di, di proprietà di RFI, versa troppo spesso in condizioni indecenti”. A parlare è Sandra Felici, delegata del Sindaco ai Trasporti, che aggiunge: “Gli uffici dell’assessorato all’Ambiente, grazie anche all’interessamento del vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, sono intervenuti nuovamente ieri, pur non essendo loro diretta competenza. Ma è una situazione che si ripete regolarmente. Il sottopasso è frequentatissimo da tante cittadine e cittadini e tra qualche giorno ci saranno anche le ragazze e i ragazzi delle scuole. E’ necessario da parte di RFI un intervento cheuna situazione di agibilità che al momento non c’è”. “È spesso pieno di rifiuti, invaso dai liquami e c’è un cantiere mai finito: una situazione che pone un problema anche di sicurezza – prosegue ...

Il Faro online

Maccarese, il Comune ripulisce il sottopassaggio: "Ora Rfi lo mantenga agibile e sicuro" È appena fuori Roma sommersa dai rifiuti, alle prese con la costruzione di un inceneritore che, per cominciare, ha incenerito la maggioranza ...