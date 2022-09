Lutto per Vasco Rossi, addio a lei: investita sulle strisce insieme alla sua Trilly (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lutto per Vasco Rossi, morta Daniela Volponi, la sua più grande fan. Conosciuta da tutti con il soprannome di “Toffee”, una delle celebri canzoni del Blasco, la donna è morta in un incidente stradale avvenuto poco fuori dal sottopasso di Villanova, a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, quando è stata travolta, trascinata e uccisa da un’auto lungo la Statale Flaminia. Daniela Volponi è morta a pochi passi da casa sua. Si trovava insieme alla Trilly, quando un’auto che viaggiava verso Falconara Marittina, l’ha presa in pieno. L’incidente è avvenuto nel quartiere di Villanova, a pochi passi dal sottopasso ferroviario. Un impatto terribile, che ha sconvolto le persone che hanno assistito alla scena. Lutto per Vasco ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 settembre 2022)per, morta Daniela Volponi, la sua più grande fan. Conosciuta da tutti con il soprannome di “Toffee”, una delle celebri canzoni del Blasco, la donna è morta in un incidente stradale avvenuto poco fuori dal sottopasso di Villanova, a Falconara Marittima, in provincia di Ancona, quando è stata travolta, trascinata e uccisa da un’auto lungo la Statale Flaminia. Daniela Volponi è morta a pochi passi da casa sua. Si trovava, quando un’auto che viaggiava verso Falconara Marittina, l’ha presa in pieno. L’incidente è avvenuto nel quartiere di Villanova, a pochi passi dal sottopasso ferroviario. Un impatto terribile, che ha sconvolto le persone che hanno assistitoscena.per...

fanpage : Lutto per Emma Marrone, è morto il padre Rosario: “Fai buon viaggio papà” ? - fanpage : Grave lutto per Emma Marrone, è morto il papà a soli 66 anni. Il commovente addio della cantante - PierCinti : @Super3mp Su Rabiot non posso che concordare: ci si ‘entusiasma’ per una sua partita da 6. È vero, è un buon randel… - Naz_Pontedera : Lutto per Decky - VanityFairIt : Hanno legami familiari con l'ex fidanzata i ragazzi che vessavano il 13enne morto nel napoletano. Il messaggio alla… -