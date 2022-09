Agenzia ANSA

, un esemplare di' femmina, era fuggita lunedi' dallo zoo di Kharkiv in Ucraina. Quando ha cominciato a piovere, l'animale e' corso incontro a una degli addetti che le ha fatto ..., questo il suo nome, la dipendente dello zoo che lo ha trovato ha provato anche ad offrire dolciumi, ma non c'è stato nulla da fare finché non è riuscita a fargli indossare la sua giacca. A ... Lo scimpanze' Chichi fugge dallo zoo di Kharkiv - Mondo Chichi, un esemplare di scimpanze' femmina, era fuggita lunedi' dallo zoo di Kharkiv in Ucraina. Quando ha cominciato a piovere, l'animale e' ...Roma, 7 set. (askanews) - Le tenere immagini di uno scimpanzé che dopo essere fuggito dallo zoo di Kharkiv, in Ucraina, sotto continui bombardamenti, e aver vagato per le strade della città, si è fatt ...