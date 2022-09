L’Independent e il gossip dietro l’esonero di Tuchel | la fidanzata di vent’anni più giovane

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Non poteva mancare la pruderie nell’affaire, nel clamoroso esonero del tecnico del Chelsea. Oggi la sezione sportiva dei quotidiani inglesi è monopolizzata dal licenziamento all’indomani della sconfitta in Champions con la Dinamo Zagabria.la butta anche sul. Secondo il quotidiano per i calciatori del Chelseanon sarebbe stato più lo stesso dopo la separazione da sua moglie al termine di tredici anni di matrimonio e dopo il successivo fidanzamento con una donna più: la brasiliana Natalie Max di 28 anni (21 meno del tecnico tedesco).scrive che il manager tedesco avrebbe perso la fiducia della squadra a causa delle spigolosità del suo carattere e dei suoi comportamenti aggiungendo che la sua vita privata era argomento di ...

