Incontro Putin-Xi. Il valore dell’Asia Centrale e le relazioni personali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il leader cinese, Xi Jinping, e il presidente russo, Vladimir Putin, si incontreranno la prossima settimana a Samarcanda, in Uzbekistan, a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO). La notizia è stata ufficializzata da Andrey Denisov, ambasciatore russo a Pechino, e riportata dall’agenzia di stampa statale russa Tass (dopo che anche altri media ne avevano parlato lunedì 6 settembre). L’Incontro dà prestigio al vertice dell’Sco anche perché sarà il primo faccia a faccia tra i due leader dopo l’invasione russa dell’Ucraina all’inizio di quest’anno. Se tutto avverrà come previsto, quello in Asia Centrale sarà anche anche il primo viaggio all’estero di Xi dai primi giorni della pandemia prodotta dal Covid e arriverebbe a poche settimane da un importante Incontro politico a Pechino, il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il leader cinese, Xi Jinping, e il presidente russo, Vladimir, si incontreranno la prossima settimana a Samarcanda, in Uzbekistan, a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO). La notizia è stata ufficializzata da Andrey Denisov, ambasciatore russo a Pechino, e riportata dall’agenzia di stampa statale russa Tass (dopo che anche altri media ne avevano parlato lunedì 6 settembre). L’dà prestigio al vertice dell’Sco anche perché sarà il primo faccia a faccia tra i due leader dopo l’invasione russa dell’Ucraina all’inizio di quest’anno. Se tutto avverrà come previsto, quello in Asiasarà anche anche il primo viaggio all’estero di Xi dai primi giorni della pandemia prodotta dal Covid e arriverebbe a poche settimane da un importantepolitico a Pechino, il ...

giovanna30573 : RT @ProgettoLepanto: ??Il primo ministro del #Myanmar Min Aung Hlein ha affermato di 'considerare il presidente russo Vladimir #Putin il lea… - marcoleofrigio : RT @AMIStaDeS_2017: #Russia e #Cina - Incontro tra il leader cinese #XiJinping e quello russo Vladimir #Putin la prossima settimana in #Uz… - arcobalenietnei : RT @ProgettoLepanto: ??Il primo ministro del #Myanmar Min Aung Hlein ha affermato di 'considerare il presidente russo Vladimir #Putin il lea… - Victoria_Wet : RT @lvogruppo: I politici ormai si rivolgono alla finanza a porte chiuse. I cittadini non valgono più nulla. In questo incontro, Forum Am… - Agenzia_Italia : La prossima settimana i due leader si ritroveranno di fronte dopo 8 mesi, quando la guerra in Ucraina non era ancor… -