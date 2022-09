Incendio a San Giuliano Milanese, la ricognizione con i droni dei vigili del fuoco: le impressionanti immagini – Video (Di mercoledì 7 settembre 2022) A seguito del maxi Incendio che è divampato in aziende di plastica e solventi a San Giuliano Milanese, l’area interessata dal rogo è stata sorvolata dall’elicottero dei vigili del fuoco e anche da alcuni droni che hanno ripreso la zona colpita dalle fiamme, per definire in maniera più puntuale l’estensione e l’impatto dell’incidente. Durante la ricognizione aerea, l’area è stata ripresa dai droni anche con la tecnologia a raggi x, spesso utilizzata in notturna o al buio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) A seguito del maxiche è divampato in aziende di plastica e solventi a San, l’area interessata dal rogo è stata sorvolata dall’elicottero deidele anche da alcuniche hanno ripreso la zona colpita dalle fiamme, per definire in maniera più puntuale l’estensione e l’impatto dell’incidente. Durante laaerea, l’area è stata ripresa daianche con la tecnologia a raggi x, spesso utilizzata in notturna o al buio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

