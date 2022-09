Difesa interforze e multidominio La strategia di Cavo Dragone

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La percezione del futuro è cambiata, e le Forze armate sono proiettate in una fase storica contrassegnata da fenomeni di grande portata politica e strategica. Apre così il capo di Stato maggiore della, ammiraglio Giuseppe, il suo Concetto strategico, il documento che sintetizza le prospettive e gli impegni che attendono lo strumento militare nazionale, delineandone al contempo le necessità di sviluppo e di modernizzazione. “Le Forze armate – scrive l’ammiraglio– devono essere in condizione di fronteggiare il dilatarsi della minaccia diretta alla sicurezza collettiva, assicurando efficacia operativa al servizio dell’Italia”. Lo scenario internazionale A cambiare radicalmente lo scenario di sicurezza per l’Italia e la comunità internazionale nel suo insieme è intervenuta ...

sigma_tao : Segretario della Difesa (Secretary of Defense), 20301-1200 Stato Maggiore Interforze (Joint Staff), 20318-7000 Eser… - RID_Difesa : RT @SM_Difesa: Aeroporto di #Alghero, Sardegna Addestramento congiunto Alarp (Air Landed Aircraft Refuelling Point) di #AeronauticaMilitare… - SM_Difesa : Aeroporto di #Alghero, Sardegna Addestramento congiunto Alarp (Air Landed Aircraft Refuelling Point) di… -

Ministero della Difesa

Ecco il concetto strategico 2022: modello operativoconnesso con sviluppo ...... si pensi al Libro Bianco), per esempio l'integrazione, auspicata invano da decenni. Si ... Anche in questo caso troviamo nel programma un forte sostegno al processo di sviluppo della... Concetto Strategico del Capo di SMD Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Aumentano le adesioni dei Paesi all'F-35, mentre nel nostro Paese, l'Aeronautica e la Marina si addestrano insieme sul Jsf ...