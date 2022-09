(Di mercoledì 7 settembre 2022) " Sono davvero felice di vederlo in panchina in un club importante in Europa come il Marsiglia . Ha fatto molto bene la scorsa stagione a Verona e sì, sta facendo davvero un ottimo lavoro. Gli...

Corriere dello Sport

Parola di Antonioche, alla vigilia di Tottenham - Marsiglia, a Spurs TV, parla del suo amico Igor Tudor , ex compagno di tante battaglie ai tempi della Juventus ...TOTTENHAM - MARSIGLIA - mercoledì ore 21:00 Antoniola Champions League, competizione nella quale - da allenatore - non è mai riuscito ad ottenere grandi soddisfazioni. Nelle varie ... Conte ritrova l'amico Tudor, incontro tra ex Juve: "Gli auguro il meglio" L'allenatore del Tottenham riabbraccia l'ex compagno di tante battaglie alla Juve: "Mi fa piacere vederlo allenare un grande club come il Marsiglia, se lo merita. Ma spero non faccia punti contro gli ...Conte: Vuole fare di noi un capro espiatorio (QUOTIDIANO NAZIONALE) Ne parlano anche altri media Fletcher, 34 anni, è membro di una famiglia molto nota a Memphis. Il telefono della donna è stato poi ...