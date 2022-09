Anna Pettinelli | in arrivo un nuovo format dopo Amici 21

BITCHYFit : Anna Pettinelli, Maria De Filippi le affiderà un altro programma - MondoTV241 : Amici, Anna Pettinelli verso un nuovo programma di Maria De Filippi ? Ecco l'indiscrezione #annapettinelli #amici - Novella_2000 : Anna Pettinelli fuori da Amici ma avrà un nuovo programma con Maria De Filippi: l’indiscrezione - AngoloDV : Fascino, un nuovo format per Anna Pettinelli #amici22 #amici #amemici20 #annapettinelli #amici21 - IsaeChia : Anna Pettinelli, dopo l’esclusione da #Amici22 in arrivo per lei un nuovo format targato Fascino? L’indiscrezione… -

dopo tre stagioni passate ad Amici in qualità di professoressa di canto quest'anno non è stata confermata. Al suo posto tornerà Arisa, reduce da una breve esperienza in Rai al fianco ...E se per il settore danza sarà Veronica Peparini a lasciare, con Emanuel Lo che la sostituirà, per il canto saràa dire addio e al suo posto tornerà Arisa. Pare però che la...Maria De Filippi pronta ad affidare un nuovo programma all'ex insegnante di Amici L'indiscrezione Manca ormai pochissimo all'avvio della nuova edizione ...Nuova chance per Anna Pettinelli, ex coach di canto di Amici 21 La conduttrice radiofonica non è stata riconfermata per la prossima edizione del ...