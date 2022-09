“Scenario da incubo” Pure Letta sa di aver perso | i numeri del ko tecnico

Leggi su iltempo

(Di martedì 6 settembre 2022) Enricoè con le spalle al muro. Mattinata difficile per il segretario del Partito Democratico, destinato ad una pesante sconfitta alle elezioni del 25 settembre, che ha cercato di fare un disperato appello ai cittadini nel corso dell'edizione del 6 settembre de L'Aria che Tira, programma tv di La7 che vede Myrta Merlino alla conduzione: “Con questa legge elettorale, se continua questo trend di voto non utile, il 43-44% di voti dati al centrodestra possono dare alla destra in Parlamento una rappresentanza del 70%. Questo sarebbe ai limiti dell'anti-democratico. Carlo Calenda e Giuseppe Conte ci tolgono voti, non hanno letto bene la legge elettorale, nei collegi uninominali vince solo uno. Io sono molto determinato, fino al 25 settembre non mollo. L'unico voto vero per battere la destra siamo noi. Il voto per gli altri è buono solo per 2/3 perché nell'uninominale ...