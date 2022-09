L’Italia e la guerra del gas: meno riscaldamento e termosifoni più bassi (Di martedì 6 settembre 2022) La Russia ha chiuso le esportazioni di gas verso l’Europa e ora L’Italia si prepara al peggio. Ossia al razionamento del riscaldamento nelle case e negli uffici per il prossimo inverno, sebbene gli stoccaggi nei depositi siano già quasi pieni. Il ministero per la Transizione ecologica, guidato dal ‘tecnico’ Roberto Cingolani ha elaborato un documento intitolato Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas che farà discutere. L’insieme del contributo che deriverà dagli interventi del ministero per la Transizione ecologica (Mite), assieme alle misure comportamentali volontarie nell’uso efficiente dell’energia, recita il documento, “porta a una riduzione dei consumi coerente con il 15% del Regolamento Ue“. Pari, cioè, ad “almeno a 8,2 miliardi di metri cubi di gas naturale“. Sarebbe questa, dunque, la quantità di gas naturale che ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 settembre 2022) La Russia ha chiuso le esportazioni di gas verso l’Europa e orasi prepara al peggio. Ossia al razionamento delnelle case e negli uffici per il prossimo inverno, sebbene gli stoccaggi nei depositi siano già quasi pieni. Il ministero per la Transizione ecologica, guidato dal ‘tecnico’ Roberto Cingolani ha elaborato un documento intitolato Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas che farà discutere. L’insieme del contributo che deriverà dagli interventi del ministero per la Transizione ecologica (Mite), assieme alle misure comportamentali volontarie nell’uso efficiente dell’energia, recita il documento, “porta a una riduzione dei consumi coerente con il 15% del Regolamento Ue“. Pari, cioè, ad “ala 8,2 miliardi di metri cubi di gas naturale“. Sarebbe questa, dunque, la quantità di gas naturale che ...

