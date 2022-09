Lazio: 'Immobile, pendenze tributarie risolte da mesi' (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA - Condannato dalla Quinta sezione civile della Cassazione, per evasione dell'Irpef, il capitano della Lazio Ciro Immobile in reLazione all'indagine della Guardia di Finanza del 2012 che ha messo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 settembre 2022) ROMA - Condannato dalla Quinta sezione civile della Cassazione, per evasione dell'Irpef, il capitano dellaCiroin rene all'indagine della Guardia di Finanza del 2012 che ha messo ...

