Juve, Pogba alla fine si opera al ginocchio. (Di martedì 6 settembre 2022) Sperava di poterla tirare fino al mondiale in Qatar, ma alla fine il ginocchio non ha retto e Pogba è dovuto andare in sala operatoria. Pogba dovrà restare lontano dai campi per 40-60 giorni. Se la previsione si rivelasse corretta, tornerebbe a disposizione di Allegri verso la fine di ottobre. E in quel caso la Leggi su freeskipper (Di martedì 6 settembre 2022) Sperava di poterla tirare fino al mondiale in Qatar, mailnon ha retto eè dovuto andare in salatoria.dovrà restare lontano dai campi per 40-60 giorni. Se la previsione si rivelasse corretta, tornerebbe a disposizione di Allegri verso ladi ottobre. E in quel caso la

romeoagresti : #Allegri perfetto su #Pogba. Il giocatore ha optato per la terapia conservativa. Lecito, non si può obbligare un gi… - Gazzetta_it : Ahi Juve, Pogba si deve operare: fuori altri 40-60 giorni #juventus - sportmediaset : Juve, l'intervento di Pogba è andato a buon fine: stop di 40-60 giorni #Pogba #Juve - _MDelon : Quindi: #Pogba poteva operarsi subito ma ha scelto la terapia per salvare il mondiale, per poi capire che la soluzi… - OdeonZ__ : Mbappé: 'Lo stregone? Voglio credere a Pogba, ci ho parlato. E che bravo Vlahovic' -