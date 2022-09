Il giallo del presunto sputo di Harry Styles a Chris Pine a Venezia 79 | VIDEO (Di martedì 6 settembre 2022) Il noto cantante Harry Styles (ex membro degli One Direction) è finito nel vortice delle polemiche per via di un presunto sputo diretto a Chris Pine. Il tutto è avvenuto a Venezia 79, nel contesto della premiere dell’atteso film “Don’t Worry Darling”, diretto dalla compagna di Styles, Olivia Wilde, e interpretato, tra gli altri, proprio dal cantante. Il gesto (non confermato) di Styles ai danni di Chris Pine, co-protagonista della pellicola presentata Fuori Concorso alla Mostra del Cinema, è stato immediatamente colto dagli utenti social, che adesso si interrogano se si sia trattato davvero di uno sputo. Il filmato mostra Harry Styles che si avvicina ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Il noto cantante(ex membro degli One Direction) è finito nel vortice delle polemiche per via di undiretto a. Il tutto è avvenuto a79, nel contesto della premiere dell’atteso film “Don’t Worry Darling”, diretto dalla compagna di, Olivia Wilde, e interpretato, tra gli altri, proprio dal cantante. Il gesto (non confermato) diai danni di, co-protagonista della pellicola presentata Fuori Concorso alla Mostra del Cinema, è stato immediatamente colto dagli utenti social, che adesso si interrogano se si sia trattato davvero di uno. Il filmato mostrache si avvicina ...

neXtquotidiano : Sul web è già partito lo '#spitgate' Il giallo del presunto #sputo di #HarryStyles a Chris #Pine a #Venezia79 | VI… - LaSarfatti : RT @MichaelGiulian2: Siamo tutti grandi scopatori/amanti, Poi duriamo meno del giallo-arancione al semaforo. - TrabajarEuropa : RT @repubblica: La spia russa Adela, il giallo del commercialista milanese e delle date che non tornano - nessunoindietro : RT @Th5stelle: Su tutti i sondaggi il #M5S è in forte risalita. #Conte è il leader progressista più amato, l'unico in grado di sfidare la #… - OutsiderMan23 : @OGiannino La coppia Del governo giallo verde è il cancro di questo paese, nonché pericolosi traditori dell’interesse nazionale -