Europei di Pallanuoto, favola Settebello: gli azzurri sono in semifinale (Di martedì 6 settembre 2022) Spalato – Il Settebello vola tra le prime quattro ai 35esimi Europei regalandosi probabilmente un match da leggenda contro diecimila tifosi alla Spaladium Arena che sosterranno i padroni di casa della Croazia, impegnati stasera ai quarti con la Georgia. Doppiati i transalpini nel punteggio. Match dall’inizio nervoso: azzurri sotto di due reti (5-3) e con undici uomini (allo squalificato Renzuto si aggiunge Bruni fuori per gioco violento), piazzano il devastante break di 7-0 che annienta i pur volenterosi transalpini. Decisiva la difesa che passa a zona ed evita l’uno contro uno degli avversari, bravi anche ad innervosire i vicecampioni del mondo. Quaterna di Di Fulvio mvp, e triplette di Cannella e Dolce. Dall’altra parte non basta un sontuoso Thomas Vernoux (tripletta) che tiene a galla i francesi per un tempo e mezzo ma poi si ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 6 settembre 2022) Spalato – Ilvola tra le prime quattro ai 35esimiregalandosi probabilmente un match da leggenda contro diecimila tifosi alla Spaladium Arena che sosterranno i padroni di casa della Croazia, impegnati stasera ai quarti con la Georgia. Doppiati i transalpini nel punteggio. Match dall’inizio nervoso:sotto di due reti (5-3) e con undici uomini (allo squalificato Renzuto si aggiunge Bruni fuori per gioco violento), piazzano il devastante break di 7-0 che annienta i pur volenterosi transalpini. Decisiva la difesa che passa a zona ed evita l’uno contro uno degli avversari, bravi anche ad innervosire i vicecampioni del mondo. Quaterna di Di Fulvio mvp, e triplette di Cannella e Dolce. Dall’altra parte non basta un sontuoso Thomas Vernoux (tripletta) che tiene a galla i francesi per un tempo e mezzo ma poi si ...

SkySport : ULTIM'ORA PALLANUOTO Europei, Italia in semifinale Nei quarti Francia battuta 16-8 #SkySport #Pallanuoto - Eurosport_IT : OTTIMA PARTENZA! ?? Il Settebello vince la gara d'esordio degli Europei battendo la Slovacchia per 21-9! ???????????… - Eurosport_IT : SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ???????… - zazoomblog : Pallanuoto tabellone semifinali Europei maschili 2022: gli accoppiamenti - #Pallanuoto #tabellone #semifinali - fisco24_info : Pallanuoto: Europei; 16-8 a Francia, Italia in semifinale: Azzurri affronteranno la vincente tra Croazia e Georgia -