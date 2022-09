Europarlamento | Roberta Metsola al Mattino | «La guerra del gas si combatte con le rinnovabili»

(Di martedì 6 settembre 2022) «Stiamo pagando un prezzo per la, per la forza di Putin che per anni noi gli abbiamo lasciato fare qualsiasi cosa volesse. Questanon è contro l'Ucraina ma e...

La presidente del Parlamento Europeo,Metsola , ha commentato la crisi in atto anche sul fronte energetico dopo la chiusura dei rubinetti del gas da parte della Russia nei confronti dell'..." Ho vinto da conservatrice e mi comporterò come tale" , Dall'Unione Europea giungono le prime congratulazioni con la Presidente dell'Metsola : " Congratulazioni a Liz Truss, ...«Stiamo pagando un prezzo per la guerra, per la forza di Putin che per decine e decine di anni noi gli abbiamo lasciato fare qualsiasi cosa volesse. Questa guerra non è ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...