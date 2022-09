Energie: Salvini, 'subito 30mld a debito, mi stupisce lo chieda solo la Lega' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Il governo italiano è in carica, almeno 30 miliardi deve metterli subito, non fra due mesi, per limitare gli aumenti delle bollette. Con uno scostamento? Certo, preferisco mettere 30 miliardi a debito oggi che non 100 tra due mesi per pagare un milione di cassaintegrati, è l'allarme della Cisl. Mi stupisce la solitudine della Lega nel chiederlo". Lo ha detto Matteo Salvini a radio Capital. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set (Adnkronos) - "Il governo italiano è in carica, almeno 30 miliardi deve metterli, non fra due mesi, per limitare gli aumenti delle bollette. Con uno scostamento? Certo, preferisco mettere 30 miliardi aoggi che non 100 tra due mesi per pagare un milione di cassaintegrati, è l'allarme della Cisl. Mila solitudine dellanel chiederlo". Lo ha detto Matteoa radio Capital.

