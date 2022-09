(Di martedì 6 settembre 2022) Il segretario della Lega Matteo, ha così commentato l’esonero diMihajlovic da allenatore del. Ecco le sue parole: “Un guerriero come lui è abituato ad affrontare problemi ben peggiori di un esonero.: per te solo stima e sostegno. Sempre”. SportFace.

sportface2016 : #Bologna, #Salvini: “Forza Sinisa, uomo e amico vero” - bologna_sport : #Mihajlovic esonerato, ecco il commento di Matteo #Salvini - simonefabbrix : Continua la saga #Salviniportasfiga. #Salvini #Mihajlovic #Bologna - SirWilliamBl : @I_Repubblica Sono e abito a Bologna per cui ho già votato Casini e forse mi ritoccherà: nulla di paragonabile a vo… - dvaldi1 : #Bologna A livello nazionale il #PD continua la gara con Salvini a chi espelle più stranieri, e a livello bolognese… -

il Resto del Carlino

...plurinominale 02 della Camera della circoscrizione regionale (Modena -- Imola) con De Magistris, ex sindaco di Napoli. ELEZIONI 2022 ULTIME NOTIZIE/ Letta "Cdx allarme democrazia"."...e Berlusconi stavano al governo, la Meloni all'opposizione, si detestano reciprocamente e ...dove alla fine corrono nella stessa coalizione e nello stesso collegio uninominale diCivati ... Salvini a Bologna oggi: "Subito un decreto per il caro bollette" Il segretario della Lega Matteo Salvini, ha così commentato l'esonero di Sinisa Mihajlovic da allenatore del Bologna. Ecco le sue parole.Mihajlovic e il Bologna si erano incontrati una prima volta nel 2008, poi il ritorno nel 2019 in un’avventura condizionata dalla leucemia: poi alti e bassi prima dell’addio ...