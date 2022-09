Auto elettriche - Lo studio di Axa | Peso e potenza notevoli aumentano il rischio di incidenti

Leggi su quattroruote

(Di martedì 6 settembre 2022) Lesono meno sicure dei veicoli convenzionali? La domanda non è peregrina ma, finora, le risposte non sono univoche perché mancano dati precisi anche alla luce di un parco circolante, per le sole Ev, ancora troppo esiguo. L'argomento inizia, però, a farsi strada tra le discussioni, soprattutto perché è di particolare rilevanza per compagnie assicurative. Che infatti si muovono: Axa, tra le principali realtà nel mondo dell'Rc, ha condotto dei crash test appositi con l'intento non solo di dimostrare la maggiore incidentalità delle(legata, tra l'altro, al notevole aumento dele della), ma anche di fornire una serie dii consigli specifici per i conducenti. Accelerazione sotto accusa. Ogni anno, la filiale elvetica della compagnia transalpina ...