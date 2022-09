Zendaya è una spanna sopra gli altri quando si parla di sartoria

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 5 settembre 2022) Nel corso del decennio in cui abbiamo assistito alla sua straordinaria trasformazione da angelica teen-queen di Disney Channel a pioniera della Gen-Z, abbiamo visto l'attrice 26enne sfoggiare un look pazzesco dopo l'altro. È un camaleonte che indossa alta moda. Una mutaformale. Un minuto prima indossa un abito di seta color crema di Valentino, come Cher negli anni '70, e un minuto dopo la vedi con un vestito Versace lilla, come Beyoncé nel periodo Crazy in Love del 2003. “Giochiamo con i vestiti e creiamo outfit che ci rendono felici o che rendono omaggio alle persone a cui ci ispiriamo”, ha dichiarato l'anno scorso a Vogue il suo super stylist, collaboratore e curatore di immagine Law Roach. E se la maggior parte di noi ha ammirato i suoi abiti Vivienne Westwood o i twin set in bouclé di Chanel, c'è un'altra area della moda che la giovane diva ha imparato a ...