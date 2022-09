Verde e digitale. Cy4gate candidata al premio Real deals Esg (Di lunedì 5 settembre 2022) Come gli altri, anche il settore cibernetico può (e deve) essere sostenibile. Cy4gate group, società nata nel 2014 dal gruppo Elettronica, che opera nel mercato cyber a 360 gradi grazie a prodotti in grado di soddisfare sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni sia di sicurezza, è stata selezionata tra i finalisti della Real deals Esg awards 2022 nella categoria Esg tech. premio creato per identificare e celebrare coloro che stanno apportando cambiamenti positivi attraverso l’Esg nel private equity. L’iniziativa è stata promossa da Real deals, una delle principali riviste internazionali di private equity, proprio per identificare e celebrare coloro che grazie all’Esg sono migliorati nell’ecosistema aziendale in generale. La cerimonia di premiazione finale si terrà a ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 settembre 2022) Come gli altri, anche il settore cibernetico può (e deve) essere sostenibile.group, società nata nel 2014 dal gruppo Elettronica, che opera nel mercato cyber a 360 gradi grazie a prodotti in grado di soddisfare sia le esigenze di raccolta e di analisi delle informazioni sia di sicurezza, è stata selezionata tra i finalisti dellaEsg awards 2022 nella categoria Esg tech.creato per identificare e celebrare coloro che stanno apportando cambiamenti positivi attraverso l’Esg nel private equity. L’iniziativa è stata promossa da, una delle principali riviste internazionali di private equity, proprio per identificare e celebrare coloro che grazie all’Esg sono migliorati nell’ecosistema aziendale in generale. La cerimonia di premiazione finale si terrà a ...

