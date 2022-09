Uomo ucciso a Napoli, l'ipotesi choc degli inquirenti: la vittima scelta a caso per il "battesimo da killer" (Di lunedì 5 settembre 2022) Una sorta di esecuzione stile Gomorra, una vittima a caso, è la pista sulla quale si concentrano gli inquirenti per l'omicidio di un 56enne a Napoli lo scorso 31 luglio. Tra le ipotesi al vaglio della ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Una sorta di esecuzione stile Gomorra, una, è la pista sulla quale si concentrano gliper l'omicidio di un 56enne alo scorso 31 luglio. Tra leal vaglio della ...

Agenzia_Ansa : Inquietanti sviluppi per l'omicidio di un 56enne a Napoli lo scorso 31 luglio. La vittima era stata scelta per una… - guerini_lorenzo : Quella del Gen dalla Chiesa, ucciso 40 anni fa, è la straordinaria identificazione dell'Arma in un uomo. É la stori… - Basednerys : RT @Agenzia_Ansa: Inquietanti sviluppi per l'omicidio di un 56enne a Napoli lo scorso 31 luglio. La vittima era stata scelta per una sorta… - angelocolacrai : IL SIGNORE DI TUTTI Gesù, segno del Padre, contraddetto e ucciso, con la sua morte compie la Legge e i Profeti e co… - rita_trusso : RT @P_M_1960: #TELAVIV5SET Un palestinese è stato ucciso durante scontri con l'esercito israeliano a Qabatiya a sud di Jenin nel nordovest… -