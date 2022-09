Stop alle forniture di gas all’Ue finché ci saranno le sanzioni (Di lunedì 5 settembre 2022) “Lo Stop alle forniture di gas all’Europa attraverso il Nord Stream 1 continuerà fino alla revoca delle sanzioni che impediscono la manutenzione dei macchinari del gasdotto”. A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, commentando l’ulteriore fermo al transito verso i Paesi dell’Unione europea del gas naturale comunicato venerdì da Gazprom. Gas, Peskov ha detto che le sanzioni contro la Russia impediscono la manutenzione dei macchinari del gasdotto Nord Stream 1 A Peskov, riporta l’agenzia Interfax, è stato chiesto se è possibile affermare che la questione del pompaggio del gas attraverso Nord Stream dipenda completamente dalle sanzioni e che le forniture riprenderanno solo se queste saranno rimosse o attenuate: “Certamente – ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 settembre 2022) “Lodi gas all’Europa attraverso il Nord Stream 1 continuerà fino alla revoca delleche impediscono la manutenzione dei macchinari del gasdotto”. A dirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, commentando l’ulteriore fermo al transito verso i Paesi dell’Unione europea del gas naturale comunicato venerdì da Gazprom. Gas, Peskov ha detto che lecontro la Russia impediscono la manutenzione dei macchinari del gasdotto Nord Stream 1 A Peskov, riporta l’agenzia Interfax, è stato chiesto se è possibile affermare che la questione del pompaggio del gas attraverso Nord Stream dipenda completamente de che leriprenderanno solo se questerimosse o attenuate: “Certamente – ...

