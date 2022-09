Omicron, il vaccino aggiornato arriva in Italia: via libera dell'Aifa (Di lunedì 5 settembre 2022) Via libera dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa) ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante Omicron 1 del virus SarsCoV2. La decisione della Commissione tecnico scientifica... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 settembre 2022) Via'Agenziana del farmaco () ai vaccini anti-Covid adattati contro la variante1 del virus SarsCoV2. La decisionea Commissione tecnico scientifica...

ilmessaggeroit : #omicron, il #vaccino aggiornato arriva in Italia: via libera dell'Aifa - Vito68122235 : Video OMS :Non sappiamo se i test di laboratorio si tradurranno in qualsiasi tipo di efficacia clinica Il tempo ci… - giusepp13624812 : ?????? INTANTO LA 5 DOSE SPERIMENTALE E' PRONTA POI NE RIPARLIAMO ?????? 'Non sappiamo' se i 'test di laboratorio' 'si tr… - AgostinoBianchi : @lamanuzzicri @MedicinePop Da capire ancora. Considera che le infezioni generalizzate dopo il vaccino dall'ultima o… - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: #Covid, a fine mese anche in #Lombardia il nuovo #vaccino contro #Omicron. Remuzzi: 'Fidatevi dei medici' https://t.c… -